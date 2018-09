Comme1Flocon nous invite à danser la Salsa dans son nouveau clip !

De quoi mouvementer notre rentrée !

Comme1Flocon, artiste suisse de seulement 21 ans, originaire de Lausanne sort un nouveau clip pour le morceau « Salsa » aujourd’hui, réalisé par la directrice artistique Nadia Tarra au Portugal.

Ce track est le deuxième de son premier projet, qui verra le jour très prochainement.

Petit retour sur sa bio, le rappeur a débuté dans le rap jeu avec le groupe 3e Mi-Temps, qui a sorti sa première mixtape dès 2015 sur SoundCloud, appelée « Jeunes et Ambitieux », leur garantissant des premières parties de concert.



Comme1Flocon a commencé en solo lors de la séparation du groupe un an et 3 EP plus tard, en 2016, année durant laquelle il a pu travailler sur son identité artistique individuelle.

Dès 2017, à travers le morceau et les images de clip « Cadenas », où on le voit chanter et danser sur une prod’ rythmée, le jeune artiste s’est fait connaître d’abord en Suisse, puis en France, tout en préparant son premier EP en tant que rappeur et chanteur solo.

Il a aussi balancé les sons et clips « Club », et « Robocop », qui mettent en lumière un style travaillé et propre à lui, aussi partagé sur son compte Instagram, où l’on découvre l’artiste souvent chemise ouverte, dans un univers tantôt street, tantôt néonisé.

Il a signé au sein du label français « Bendo Music » le 22 mars dernier, en déclarant sur son compte Twitter que c’est pour lui une première étape de faite, et qu’il promet beaucoup à ceux qui le suivent !

Il se produira sur scène au MaMa le 18 octobre prochain, en espérant que son invitation à danser la Salsa vous donnera envie !