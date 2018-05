Signe la pétition pour que Jul soit candidat à l'Eurovision !

Et mercé l'initiative ...

Déjà plus de 900 signatures ! C’est ce qu’à récolté la pétition lancée par " Dédé " sur le site Change.org. Une pétition pour que JUL soit candidat à l’eurovision 2019. En description Dédé a expliqué la raison de cette pétition, qui semble lui tenir à cœur : " Nous voulons de grands artistes populaires pour représenter la France. A ce titre, Jul, rappeur et musicien ingénieux est le plus indiqué. Pour que Jul représente la France à l'Eurovision ! ".

Les commentaires sont pleins d’amour, voire TROP d’amour pour le rappeur marseillais :

" JuL est l'un des artistes les mieux qualifiés pour une belle France dans l'Eurovision. "

" JuL c'est le sang de la veine "

" Jul m'a donné la vie "

" Il nous faut de grands auteurs-interprètes comme lui pour représenter la France. "

A prendre au 1er ou au 2nd degrés, à vous du juger !

Si toi aussi tu veux voir Jul à l'Eurovision 2019... On te met quand même le lien juste ICI !