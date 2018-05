Les coulisses des 5 albums que produit Kanye West !

Yeezy nous dévoile les tracklists des 5 albums qu'il produit...

Kanye West s’est débarrassé de son téléphone, il l’a lui-même annoncé sur twitter. La raison ? Pouvoir se concentrer sur LES albums à venir ! Yeezy a tout de même partagé une vidéo sur twitter, où on le voit travailler sur de nouveaux sons. En arrière-plan on aperçoit plusieurs tableaux contenant les tracklists des prochains albums album sur lequel il bosse, dont le sien, celui de Kid Cudi, Pusha T, Nas et Teyana Taylor. Des tracklists plus ou moins complète mais comprenant toutes 7 titres.

Pour rappel l'album solo de Kanye West sortira le 1er juin, suivi de son projet avec Kid Cudi le 8 juin. Le nouveau Push arrive le 25 mai, tandis que Nas débarque le 15 juin et Teyana le 22 juin.

Des albums qui s'annoncent beaucoup trop chaud...