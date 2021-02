Gagne ton Supreme avec After Drop Paris

Gagne ton Supreme en jouant au Remix

Générations t'offre dans le Remix, ton Supreme avec After Drop Paris.

Désormais véritable institution dans le milieu de la revente, After Drop Paris t'offre du Supreme, paradis du streetwear. Il te suffira d'aller sur afterdroparis.com pour trouver sneakers, hoodies, accessoires et autre must qui ne sortent qu’en quantité limitée.

En plus des Nike x Off-White et autres t-shirts box au logo Supreme, tu auras également la possibilité de demander ta taille si celle-ci n’est pas disponible.. A noter que chaque produit est certifié par l’équipe d’After Drop. Aucun risque de fake !

Dans le monde du streetwear, c’est LA marque référente. Tout le monde se bat pour afficher fièrement sa dernière pièce floquée Supreme.

Joue au Remix cette semaine en appelant le 01 53 92 04 04.