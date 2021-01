Gagne ton voyage à Dubaï avec Arabian Spirit

Joue par sms et part à Dubaï avec Générations

Un an sans voyager, ça commence à faire long non ?

Pas de panique, on a trouvé la solution parfaite grâce à Arabian Sprit, la référence des voyages sur mesure aux Emirats. Générations te fait décoller pour Dubaï et t'offre un séjour de 4 nuits pour 2 personnes dans l'hôtel 4 étoiles Tryp By Wyndham (petits déjeuners, vols internationaux aller-retour depuis Paris et transferts aéroports inclus). Pour ça, il te suffit d'envoyer Générations par SMS au 7 20 18 !

L'occasion unique de faire un Safari dans le désert, de voir les dauphins dans une mer bleue turquoise à Mousandam, de visiter le parc Athlantis, la magnifique grande mosquée de Sheikh Zayed et même de faire du ski (oui c'est possible!). Retrouvez l'ensemble des activités sur : arabianspirit.com

Pour gagner ton séjour et Dubaï et profiter de ces 4 jours de folies, c'est très simple :

Envoie Générations par SMS 7 20 18, inscris toi au tirage au sort et envole toi pour Dubaï grâce à Arabian Sprit et l’Hôtel Tryp By Wyndham.

(Générations au 7 20 18 : 2 fois 75 centimes plus prix d’un SMS TGP règlement disponible sur Generations.fr)