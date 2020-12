Joue au Blindtest tous les matins !

L’Eden coiffure et Generations t’offrent ton soin botox. À la manière des injections pour la peau, le "Botox capillaire" est un soin rajeunissant appliqué dans certains salons de coiffure, conçu pour réparer les cheveux abîmés. Composé essentiellement de kératine et d’acide hyaluronique, il redonne éclat et brillance aux cheveux les plus ternes.

Chaque jour tente ta chance au Blindtest pour profiter d'un soin exceptionnel !

EDEN COIFFURE : 216 RUE FAUBOURG - SAINT ANTOINE 75012 PARIS