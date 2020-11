En jouant à la pause Déj!

Plus besoin de chercher quoi et où manger pendant ta pause. Entre midi et 14h, joue à La Pause Déj avec Generations et gagne ton menu chez Foody's, le meilleur resto d'île de France !

Foody's : 78 Avenue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois

Suivez les sur insta ou sur snapchat foody_s93