Gagne ton repas au Paradis du Couscous

En jouant à la pause Déj !

Plus besoin de chercher quoi et où manger pendant ta pause. Entre midi et 14h, joue à La Pause Déj avec Generations et gagne ton couscous marocain au Paradis du Couscous !

C'est le confinement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bien manger. La pause Déj s'adapte et t'offre ton couscous à emporter toute cette semaine sur Paris. Viens découvrir la cuisine du maghreb avec le chef Bardia (ses photos instagram te feront saliver...)

Ce midi ça se passe avec le Paradis du Couscous !

Adresse : 22 Rue Wilhem, 75016 Paris