En jouant à la pause Déj !

Plus besoin de chercher quoi et où manger pendant ta pause. Entre midi et 14h, joue à La Pause Déj avec Generations et gagne ton menu chez Nemoussa !

Ce traiteur familial te propose des spécialités indienne et laotienne. L'alliance parfaite pour te régaler.

Ce midi ça se passe chez Nemoussa !