Remporte des vêtements et un masque Dollars and Dreams avec le Blindtest de Générations

Dollars and Dreams te propose de la sape et un masque (pour se protéger et être stylé en même temps).

Déjà validé par le rap game avec des artistes comme Ninho, MHD et French Montana...la marque Dollars and Dreams est prête à te saper !

Pour ça, joue au Blindtest de Generations en appelant le 01.92.53.04.04.

Adresse : Maison Vivaldi 32 Allée Vivaldi 75012 Paris