Gagne ton entrée au Parc Astérix

Halloween est de retour au parc !

Pour cette nouvelle édition de Peur sur le Parc, Générations t'offre dans le Remix tes places pour le Parc Astérix, où Halloween prend un nouveau sens.

Rendez-vous du 3 octobre au 1 novembre 2020 pour vivre des moments riches en émotions. C'est le moment d'avoir un look d'enfer et de faire les choses en grand car cette année, 4 maisons hantées sont à explorer et le spectacle Magna Maléficus est à découvrir.

Joue au Remix cette semaine en appelant le 01 53 92 04 04.

Amateurs de sensations, vous êtes attendus...