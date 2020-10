En jouant à la pause déj !

Plus de Galère pour trouver un repas le midi. Joue avec Generations pendant la pause déj entre midi et 14h et gagne ton menu cette semaine avec Thaï at home !

Voyage au coeur de la street food thaï et savoure un délicieux plat thaïlandais.

En plus, t'as le choix entre 3 restaurants à Paris donc fais-toi plaisir !

Adresses :

Rivoli : 22 rue des Bourdonnais

Paris 15 : 23 rue Mademoiselle

Paris 17 : 44 rue des Moines