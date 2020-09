Gagne trois heures d’évasion dans un lieu unique et insolite en jouant au Blindtest de Generations

Entre fête foraine et brasserie, Lucky Folks t’offre deux heures de kakaroké privatisé et une heure d’accès à la zone de jeux avec fléchettes, pétanque et shuffleboard.

Si tu veux profiter de ce pack, joue au Blindtest dans le Morning à 8h20 et dans le 16-20h de Generations.