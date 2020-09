Joue toute la semaine pour gagner 100€ de matos de chicha !

Pendant la semaine, Generations t'offre ton bon d'achat de 100€ chez El Badia. Avec ça, tu pourras t'acheter un kaloud, un allume charbon ou une tête de chicha !

Pour gagner, rien de plus simple, participe au remix tous les jours de la semaine à 7h20, 10h50, entre 13h et 16h puis à 17h50 et 20h50.