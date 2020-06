Gagnez vos places pour le Parc Astérix.

Cette semaine sur Generations, gagnez vos entrées et venez profiter des attractions, spectacles et animations pour tous du Parc Astérix. Découvrez une aventure 4D inédite d’Astérix et Obélix avec la nouvelle attraction Attention Menhir !

Écoutez Generations cette semaine et participez par SMS en envoyant Generations au 7 20 18 et repartez tous les jours avec vos entrées pour vous amusez en famille ou entre amis pour aller au Parc Astérix tout moment.