Pour fêter les 300 000 abonnés de la chaîne YouTube

Pour fêter les 300 000 abonnés de la chaîne YouTube de Génératons, on vous offre deux places pour le concert de Jay-Z & Beyoncé : On The Run II - le 15 juillet prochain au Stade de France !

Pour participer :

1 - Abonne toi à la chaîne YouTube de Générations

2 - Lâche en commentaire une punchline de Jay-Z ou Beyoncé

TIRAGE AU SORT UNIQUEMENT ENTRE TOUS LES COMMENTAIRES QUI SERONT POSTÉS EN DESSOUS DE LA VIDÉO YOUTUBE AVANT LES 300 000 ABONNÉS !